شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "التجربة المكسيكية" وعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم "التجربة المكسيكية، والذى يلعب بطولته كل من عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، وندا موسى، وبيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، من تصوير العمل كاملا، ومن القرر عرض الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى.

فيلم التجربة المكسيكية يشارك به مجموعة من الفنانين منهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، ليلي عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي ومنتج منفذ هاني عبد الله.

من ناحية أخرى ينتظر عمرو عبد الجليل عرض فيلم "الرجل الرابع" وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وتأتى أحداث العمل بشكل ساخر حول أوضاع السينما في الوقت الراهن، حينما يقرر منتج دخيل على المجال إنتاج فيلم هابط في فترة قصيرة.