شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا مع ابنته فى أحدث ظهور لهما بمناسبة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يعد النجم جون ترافولتا مثالاً للأب المثالى الذى يحاول دائماً الإبقاء على علاقته قوية بصحبة ابنه وابنته، وإبرازها من خلال وسائل السوشيال ميديا خاصة بعد وفاة زوجته ووالدة أبناءه قبل عامين، ومؤخراً قرر الاحتفال ببداية العام الجديد 2023 من خلال صورة تجمعه بصحبة ابنته، وعلق على الصور بكتابة رسالة إلى متابعيه تمني خلالها السعادة للجميع.



جون ترافولتا مع ابنته

وكان ترافولتا اصطدم خلال العام الماضى بخبر حزين آخر مع وفاة النجمة أوليفيا نيوتن جون، بطلة فيلم Grease، والتي شاركته البطولة والحائزة على جائزة الجرامى، وذلك عن عمر 73 عامًا.

وحققت الممثلة الإنجليزية الأسترالية أوليفيا نيوتن جون أيضًا مسيرة موسيقية ناجحة مع أغاني مثل Physical و I Honestly Love You.

وتوفيت أوليفيا نيوتن جون، أثناء وجودها في منزلها في جنوب كاليفورنيا العام الماضى، وقالت أسرتها في بيان: "توفيت السيدة أوليفيا نيوتن جون (73 عامًا) بسلام في مزرعتها في جنوب كاليفورنيا، محاطة بالعائلة والأصدقاء نطلب من الجميع احترام خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت الصعب للغاية، وكانت أوليفيا نيوتن جون، عانت من سرطان الثدي على مدار سنوات.