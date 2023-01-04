شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي تعود لمسرح الدولة بـ "صاحب الوردة"للكاتب عبدالرحيم كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة رانيا فريد شوقي إلي مسرح الدولة من خلال العمل المسرحي " الوردة " من إنتاج المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي ، وتاليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، والعمل إخراج أحمد شوقي، كما تم الإعلان عن عودة عروض الماتينيه والمتمثلة في عروض "عودة الابن نضال "للمخرج مروان عزب، "انتحار مؤقت" للمخرج أحمد سمير عامر، "الجسر" للمخرج سامح بسيوني، "قبل أن تبرد القهوة" للمخرج أحمد الرافعي.

رانيا فريد شوقي كانت بدايتها الفنية عبر شاشة السينما من خلال فيلم «آه .. وآه من شربات» ثم قدمت العديد من الأدوار في الأعمال التلفزيونية والسينمائية بعد ذلك ، وفي المسرح قدمت : الملك لير ، ومولد سيدي المرعب ، بابا جاب موز ، قصة الحي الغربي ، ربنا يخلي جمعة ، كحيون كسب المليون ، باللو باللو ، حلاق بغداد ، اللعب مع الكبار ، غراميات عطوة أبو مطوة ، سعدي ومرعي .

خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023 التي أعلنها المخرج خالد جلال خلال مؤتمر صحفي ترفع شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد" ، ويعد هذا المؤتمر بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، والخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

تضمن المؤتمر عرضًا لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين تحدثوا عن العروض التي يشاركون فيها .