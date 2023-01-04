شكرا لقرائتكم خبر عن رشحتها لتقديم الفوازير.. دنيا سمير غانم لـ نيللى: بحبك قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول تعليق للنجمة دنيا سمير غانم، بعد ترشيحها لتقديم الفوازير من قبل النجمة نيللى، وجهت دنيا الشكر إلى نيللى وكتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" موجهة رسالة لنيللى: "بحبك قوى".

وكانت نيللى قد أشادت بالممثلين والممثلات الشابات من الجيل الجديد، قائلة: "أنا بحب الجديد دايما، لأنه حاجة بتدي أمل في الحياة، وبحب دنيا سمير غانم جدا، وهى تقدر تقدم الفوازير لأنها موهوبة".

وبسؤالها عن الدور الذي كانت تحلم بتقديمه، أجابت نيللي: "يا بخت من زار وخفف، والله أنا عملت كل حاجة واستمتعت كثيراً بأدواري اللي قدمتها، أنا بحب الشخصية الفرعونية وكنت أحب أقدمها عشان رقبتي طويلة زي رقبتها، وأنا بحب نفرتيتيي وحاطه صورتها عندي".

من ناحية أخرى، بدأت النجمة دنيا سمير غانم التحضيرات والاستعدادات لمسلسلها الجديد والذى لم تستقر على اسمه حتى الآن، وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل، إخراج إسلام خيرى، حيث تعقد دنيا جلسات عمل مع المخرج وفريق الكتابة للوقوف على الشكل النهائي للشخصية القرر أن تقدمها خلال أحداث المسلسل، ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل خلال أسبوعين على أقصة تقدير، حيث يتكون من المسلسل من 15 فقط .

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام التعاقدات مع فريق المثصلين، حيث رشح المخرج إسلام خيرى عددا من الفنانين سيتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما أوشك خيرى على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير التي سيتم التصوير فيها والمشاهد الخارجية .

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل 2023 بعد غيابها ثلاثة أعوام، حيث قدمت آخر آعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

وفى سياق آخر تنشغل دنيا سمير غانم بعرض مسرحيتها الجديدة "أنستونا" ليلة رأس السنة والتي تسجل التجربة الأولى لدنيا على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

وتجسد دنيا سمير غانم في المسرحية دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.