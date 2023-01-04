شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أجزاء لمسلسلات أجنبية منتظرة في 2023 منها The Crown 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق المسلسلات الأجنبية في مختلف أنحاء العالم بشغف أجزاء جديدة من مسلسلات حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وارتبط بها الجمهور بشدة، ومن المقرر أن تصدر هذه الأجزاء خلال عام 2023 الجاري.

ونسرد في السطور التالية أبرز الأجزاء الجديدة من المسلسلات الأجنبية المنتظرة.

Squid Game: The Challenge

سيتم اصدار نسخة جديدة من الدراما الكورية Squid Game بعنوان The Challenge

وكانت التحضيرات له بدأت في شهر يونيو الماضي.

وأوضح صناع العمل في تصريحات إعلامية أنه على الأرجح سيتم إصدار الجزء الجديد في نهاية عام 2023 أو في بداية عام 2024 على الأكثر.

Emily in Paris

وعقب نجاح الجزء الثالث من مسلسل Emily in Paris يعقد فريق العمل الجلسات التحضيرية الأولي لمناقشة تفاصيل الجزء الرابع المسلسل الدرامي الذي تدور أحداثه في العاصمة الفرنسية.

ويأمل مراقبون في أن يتم إصدار الجزء الرابع من المسلسل في عام 2023، لكن ليس هناك تأكيدات بعد حول موعده الرسمي.



The Mandalorian season 3

The Mandalorian season 3

ويستعد عشاق Star Wars من الأن لطرح The Mandalorian للموسم الثالث، الذي من المقرر صدوره مارس المقبل.

ويركز المسلسل على صائد الجوائز الوحيد الذي يسافر عبر المناطق البعيدة من المجرة ، ويوتبع آثار مصارع بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.





The Crown 6

كشفت منصة Netflix موعد عرض الجزء السادس من مسلسلThe Crown، من المقرر أن تعود السلسلة الدرامية حول العائلة الملكية البريطانية فى نهاية عام 2023.