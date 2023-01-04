شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر: هنيدى كوميديان موهوب وسعيدة بالعمل معه فى "نبيل الجميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" بطولة الفنان محمد هنيدى الذى يعرض حاليا في السينمات، ويحقق ايرادات كبيرة منذ طرحه يوم الأربعاء الماضى اذ وصلت إيراداته إلى 9 مليون جنيه.

وقالت مادلين لـ ”الخليج 365” أنها تشرفت بالعمل في هذا الفيلم الذى يخوض بطولته فنان كبير وموهوب بحجم هنيدى الذى يمتلك طاقة كبيرة من الإيفيهات الكوميدية، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وأتمنى أن ينال الفيلم اعجاب المشاهدين|، وتقدم مادلين شخصية كوميدية ضمن الأحداث.

تدور أحدث فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل، يحقق نجاحا يجعل منافسيه الأشرار يخططون لهدم سمعته، ويختارون ضحيته من ألمع نجوم المجتمع "نجون هانم "التي تجسد شخصيتها الفنانة " مادلين طبر"، وتستمر المقالب والأحدث الكوميدية بين أبطال العمل.

حافظ فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" على تصدره قائمة الإيرادات اليومية منذ طرحه الأربعاء الماضي في السينمات المختلفة، وحصد أمس الأحد إيرادات بلغت مليون و581 ألفا و705 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام 8 ملايين و973 ألفا و 612 جنيها. ووصل حاليا لـ 10 مليون جنيه إيرادات

فيلم "نبيل الجميل اخصائى تجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، مادلين طبر، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أمين جمال ومحمد محرز و من إخراج خالد مرعى .