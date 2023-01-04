شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رحمي تكشف عن تفاصيل دورها في فيلم "أخي فوق الشجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين رحمي في فيلم "أخي فوق الشجرة" للنجم رامز جلال ومن المقرر انطلاق عرضه في السينمات المختلفة 18 يناير الجاري، ضمن منافسات منتصف العام الدراسي 2023.

وكشفت ياسمين رحمي عن دورها في العمل، قائلة لـ ”الخليج 365” إنها تجسد خلال الفيلم دور "سالي" وهي زميلة رامز جلال في العمل، وصديقة تارا عماد، وأن أغلب مشاهد الفيلم تجمعها بالفنانين رامز جلال، تارا عماد، اسلام إبراهيم.

وأعربت "رحمي" عن سعادتها البالغة بالمشاركة في العمل، موضحة: "مبسوطة جدا إني في الفيلم دا مع رامز جلال وهو متعاون جدا وبيساعد الكل في المشاهد والإفيهات، والكواليس معاه ومع إسلام إبراهيم كانت كلها ضحك".

أبطال فيلم "أخي فوق الشجرة"

فيلم "أخى فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصى الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وكان الفنان رامز جلال كشف عن البرومو الرسمى للعمل ونشره عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليه: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم، تريلر فيلم أخى فوق الشجرة وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".



