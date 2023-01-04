شكرا لقرائتكم خبر عن عمل مسرحى واحد فى مشوار نادية لطفى.. فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نادية لطفى الذى قدمت أعمالا سينمائية مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهورها، واكتفت في مشوارها الفني بتقديم عمل مسرحى واحد وهو "بمبة كشر" وأخرجه حسين كمال وشارك فى بطولتها الراحل عبدالمنعم مدبولى حيث تناولت قصة الفنانة الاستعراضية التي حملت نفس الاسم وعاشت في الفترة من 1860 وحتى 1930، وكانت صاحبة أول مهرجان فني في مصر، وقد فرشت شارع الموسكي بأفخر أنواع السجاد على نفقتها الخاصة، احتفالاً بعودة سعد زغلول من المنفى .

وكان للفنانة المبدعة نصيب كبير بين أعظم 100 فيلم فى السينما، وذلك بـ6 أفلام وهى "المومياء، الناصر صلاح الدين، الخطايا، أبى فوق الشجرة، المستحيل، السمان والخريف".

يشار أن نادية لطفى ولدت عام 1937 أدت أول أدوارها التمثيلية في العاشرة من عمرها وكانت على مسرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة ، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية عام 1955، اكتشفها المخرج رمسيس نجيب لتقدم فيلم "سلطان" مع النجم فريد شوقي عام 1958، تألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى وقدمت عدد كبير من الأعمال، عرفت بنشاطها الوطنى والإنساني منذ شبابها فكان لها دور مهم في رعاية الجرحى والمصابين والأسرى في الحروب المصرية والعربية بداية من العدوان الثلاثي عام 1956 وما تلاه من حروب وخصوصا حرب أكتوبر 73، آخر أعمالها مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993 لتتوقف بعده عن التمثيل مكتفية بنشاطها الإنساني .