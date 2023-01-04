شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من النجاح الكبير.. الغاء عرض مسلسل 1899 بعد الموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، إلغاء تجديد المسلسل الشهير 1899، بعد انتهاء الموسم الأول، بالرغم من تحقيقه نجاحات كبيرة على مستوى المشاهدات والتقييمات، بعد أن عرض خلال الفترة الأخيرة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المسلسل الشهير لن يحصل على موسم ثان عبر المنصة الأمريكية وفقاً لتصريحات باران بو أودار، مؤلف العمل الدرامي الشهير، بدون إبداء أي أسباب.

وقال مؤلف العمل الدرامي :"بقلب حزين علينا أن نخبرك أن عام 1899 لن يتم تجديده، كنا نود إنهاء هذه الرحلة المذهلة مع الموسم الثاني والثالث كما فعلنا مع مسلسل Dark، ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور بالطريقة التي خططنا لها"، مضيفاً "نحن نعلم أن هذا سيخيب آمال ملايين المشجعين، لكننا نود أن نشكركم من أعماق قلوبنا على أنكم كنتم جزءًا من هذه المغامرة الرائعة".

تتبع سلسلة الدراما الخيالية والرعب مجموعة من المهاجرين من خلفيات مختلفة يسافرون من أوروبا إلى نيويورك بحثًا عن فرص جديدة، ومع ذلك، فإن كل آمالهم تتضاءل عندما يواجهون سفينة مهاجرين أخرى تبحر في عرض البحر.

وبالتالي سرعان ما تصبح الرحلة المتفائلة والآمنة إلى أرض الأحلام كابوسًا حيًا بسبب السفينة المسكونة، ومن المتوقع في أواخر عام 2022 على المنصة.

فيلم 1899 من بطولة كل من بن اشندن، أنورين بارنارد، إميلي بيتشام، انطون ليسر، الكسندر ويلوم، ماتيلد أوليفر، كلارا روساجر، أندرياس بيتشمان، لوكاس لينجارد تونسين، روزالي كريج، ميجيل برناردو.