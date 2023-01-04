شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينعى عميد المترجمين الدكتور محمد عنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الأديب و الأكاديمي الكبير عميد المترجمين الدكتور محمد عناني، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد حياة حافلة بالأعمال المترجمة والكتب المؤلفة في مجالات الأدب والنقد.

يشار إلى أنه من ضمن مؤلفاته فن الكوميديا، الأدب وفنونه، المسرح والشعر، فن الترجمة، فن الأدب والحياة ، التيارات المعاصرة في الثقافة العربية، قضايا الأدب الحديث، وغيرها .

ومن أعماله الإبداعية ميت حلاوة، السجين والسجان، البر الغربي، المجاذيب، الغربان، جاسوس في قصر السلطان، رحلة التنوير، ليلة الذهب، حلاوة يونس، السادة الرعاع، الدرويش والغازية، أصداء الصمت، وغيرها .

أما ترجماته إلى العربية فقد تضمنت ثلاثة نصوص من المسرح الإنجليزي، الفردوس المفقود، ريتشارد الثاني، روميو وجوليت، تاجر البندقية، عيد ميلاد جديد «التلى هييلي»، يوليوس قيصر، حلم ليلة صيف، الملك لير ، هنري الثامن، تغطية الإسلام، و ترجم أيضا من العربية فقد ترجم أهم المؤلفات من ضمنها الوعد الحق، خطبة الشيخ، على هامش السيرة للأديب الكبير طه حسين، الأعمال الكاملة للشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، الماركسية والإسلام للمفكر الكبير مصطفى محمود وغيرها .

كان عميد المترجمين الدكتور محمد عناني نافذة للعالم على الأدب والإبداع العربي ونافذة للعرب على العالم، أسكنه الله فسيح جناته، و ألهم أهله ومحبيه الصبر و السلوان.