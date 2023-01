شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس وكوينتين تارانتينو أبرز الحاضرين لحفل جولدن جلوب 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن مقدمي العروض لجائزة جولدن جلوب في دورتها الـ 80، والمقرر لها ان تقام يوم الأربعاء 10 يناير الجاري، حيث ضمت القائمة كلأ من "آنا دي أرماس، وجيمي لي كورتيس، ونيكي ناش بيتس".

ووفقاً لما نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمة ضمت ايضاً "آنا جاستاير، وبيلي بورتر، وكولمان دومينغو، وناتاشا ليون، وميكايلا جايه رودريغيز، ونيكول باير، وكوينتين تارانتينو، وتريسي مورغان".



قائمة الحاضرين

وتواجه النجمة بعض المنافسة الشديدة مع النجوم ليدي جاجا التي تنافس فيها Hold My Hand من Top Gun: Maverick ، ​​جنبًا إلى جنب مع Rihanna عن Lift Me Up from Black Panther: Wakanda Forever و Ciao Papa من Guillermo del Toro’s Pinocchio و Naatu Naatu من RRR.

تم ترشيح تايلور في نفس الفئة عام 2013 عن Safe and Sound لفيلم The Hunger Games، و ومرة أخرى في عام 2014 لـ Sweeter than Fiction من فيلم One Chance، وأيضا أغنيتها Beautiful Ghost من فيلم Cats.

وعلي جانب اخر تخوض المغنية العالمية تايلور سويفت، تجربتها الإخراجية الأولى بقصة من تأليفها، حيث قالت شركة سيرشلايت بيكتشرز فى بيان رسمى، إن تايلور سويفت، المغنية الحائزة على عدد من جوائز جرامى، ستخوض تجربتها الإخراجية الأولى بنص من تأليفها، فيما لم تكشف سيرشلايت، المملوكة جزئيا لشركة والت ديزني، عن موضوع فيلم سويفت أو موعد إصداره المحتمل، حسبما نشر موقع "cnn".