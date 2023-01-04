شكرا لقرائتكم خبر عن مد استقبال أفلام الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد "عصام زكريا" عن مد استقبال الأفلام المشاركة بالمهرجان، وذلك نظراً للإقبال الكبير في الأفلام المتقدمة للمشاركة بالدورة ال ٢٤ للمهرجان.

وقد صرح الناقد "عصام زكريا" أن الموعد الجديد لوقف استقبال الأفلام هو ١٠ يناير الجاري.

يذكر أن الدورة ال ٢٤ للمهرجان من المقرر أن تقام في الفترة من ١٤ وحتي ٢٠ مارس ٢٠٢٣.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة "منار حسني" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .