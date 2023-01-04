شكرا لقرائتكم خبر عن "كلام كبار" دويتو يجمع مجد القاسم وأحمد عامر ويطرح قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب أحمد عامر، يحمل اسم "كلام كبار" وهو من كلمات صلاح عطية، وتوزيع طه الحكيم، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية.

وكانت آخر أعمال مجد القاسم طرحه أغنية "السيرة الذاتية" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وأصدر مجد أيضا عبر موقع "يوتيوب" خلال سبتمبر الماضي أغنيتي "كلام على العام" كلمات عادل سليم، وألحان عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة، و"اللي يزعل يزعل"، كلمات رمضان محمد، وألحان كريم طارق، توزيع ومكساج مصطفى البوب.

وكان مجد القاسم قد أعلن - في تصريحات صحفية مؤخرا - الانتهاء من إعداد وتجهيز 20 أغنية جديدة شارك في تلحين بعضها وتعاون مع ملحنين آخرين وطرح منها 4 أغنيات حققت ردود فعل إيجابية، مؤكدا أن الأغاني الجديدة تنتمي إلى ألوان موسيقية مختلفة فلكورية وشعبية ورومانسية، بهدف التواصل مع الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.