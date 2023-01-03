بعد تصريحات نانسي عجرم عن حبها الكبير لـ راغب علامة قبل الزواج.. الفنان يفاجئها بهذا الرد الرومانسي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 05:55 مساءً - أعرب الفنان راغب علامة عن سعادته، بالتصريحات التي قالتها الفنانة نانسي عجرم، والتي عبرت من خلالها عن مدى حبها للفنان راغب علامة.

ورد “راغب” على تصريحات نانسي عن حبها لها، من خلال تغريدة كتبها عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قائلاً” من أوّل ما طلعتي ومن اليوم اللي شفتك فيه عم تغنّي وأنا حاطط صورتك بقلبي”.

نانسي عجرم: بحب راغب علامة من صغري

وقالت نانسي خلال لقائها في برنامج “سهرانين“، إنها عندما كانت صغيرة كانت معجبة بصورة كبيرة بالفن الذي يقدمه راغب علامة، واستمر هذا الإعجاب حتى وقتنا هذا، لافتة عقب نزول ألبوم “قلبي عشقها” للفنان راغب علامة أنها قامت بشرائه وعلقت صورة غلاف الألبوم على حائط غرفتها.

وقالت نانسى عجرم: “علقت صورة راغب علامة في أوضتي لما كنت صغيرة، كنت أحب أغانيه وكل شيء بيقدمه خاصة قلبي عشقها واشتقنا لك ، وقتها كانت الصوت الأفضل بالنسبة لي ، وكان نفسي أشوفه وأنا صغيرة وأول مرة شُفته بحفلة ما كنتش مشهورة وكنت بغني قبله بس ما كانش عندي الجرأة إني أقرب منه وأقول له بحبك ونحكي مع بعض” .

وأضافت الفنانة: “أول حفلة عملناها سوا بعد شهرتي كانت بعد ألبوم أخاصمك آه، وهو ميعرفش القصة دي بس دلوقتِ راح يعرفها، وكمان كنت بحب سلطان الطرب جورج وسوف”.

راغب علامة يتصدر الترند بعد إحيائه حفلًا ضخمًا بمصر

من ناحية أخرى، تصدر اسم الفنان راغب علامة تريند محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أحيا حفلا غنائيا ضخما بمصر في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما من مختلف الجنسيات العربية ورفع الحفل شعار كامل العدد.

امتد الحفل لمدة ساعتين، أشعل راغب خلالها حماس الجمهور، حيث قدم باقة متميزة من أشهر أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث، منها: «سنين رايحة»، «نسيني الدنيا»، «أنا ما بهزرش»، «اللي باعنا» و«استمارة 6»… بالإضافة إلى «ممكن أزعلك» «تعاليلي» وغيرها مما قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

في وقت سابق، كشف الفنان اللبناني كواليس تحضيره للحفلات الغنائية، وقال أنه يكون متوترًا جدًا وبشكل كامل قبل تقديم أي حفلة له على المسرح، حتى أنه يكون قبلها بساعات على سريره ولا يقدر على الحركة، ولكن بعدها عندما يقف على المسرح يتغير الحال لأنه يعتبر “الفيتامين” الحقيقي للفنان هو الوقوف أمام الجمهور ويقدم ما يطلب الجمهور.

وقال ايضاً أن أغنية “استمارة 6” التي طرحها في موسم الصيف وحققت ملايين المشاهدات عبر منصات السوشيال ميديا وعلى موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، أنه لم يكن يعلم في البداية معنى أغنيته الأحدث “استمارة 6″، وسأل الملحن محمود خيامي عنها وحين عرف أنها جملة متداولة لدى المصريين وافق على تقديمها.

راغب علامة يكشف أمنياته في العام الجديد 2023

وعلى صعيد آخر، وعبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، كشف علامة عن صورة من حفل الذي أحياه في ليلة رأس السنة.

صاحب الفنان اللبناني، الصورة بتعليق قال فيها: “بالرغم من كلّ الظّروف والتحدّيات يبقى الأمل والرّجاء الدّائم بغدٍ أفضل ومستقبل مُشرق “.

وتابع: “على أمل أن يحمل العام الجديد للجميع كلّ #الحـب والفرح والطمأنينة والانفراج والسّلام والأمان ودوام الصحّة والعافيّة، ونهاية الظلم والظلام، كل عام وانتم بألف خير

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات نانسي عجرم عن حبها الكبير لـ راغب علامة قبل الزواج.. الفنان يفاجئها بهذا الرد الرومانسي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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