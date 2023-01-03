استدعاء شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى التحقيق في لبنان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 05:55 مساءً - كشفت وسائل إعلام وعدد من المواقع اللبناينة عن استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب للتحقيق أمام السلطات اللبنانية على خلفية زيارتها ولقائها بالفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بلبنان .

قالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى إن سبب استدعاء شيرين وزوجها للتحقيق يأتي من اجل استجوابهما حول سبب زيارتهما لفضل شاكر الذي لا يزال مطلوبا قضائيا .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق بناء على استنابة قضائية” .

تابعت هنادي عيسى: “للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة” .

وأضافت: “وجرى الإفراج عن شيرين وزوجها بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية .. وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على تصريح أمني للدخول إلى المخيم” .

واختلفت مصادر حول طريقة استدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق الذين أشاروا إلى أنه تم اعتقالها وزوجها من فندق “Kempinski” محل إقامتهما في بيروت، ومن بينهم الإعلامي القطري صالح غريب .

الذي كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “عاجل: القوى الأمنية اللبنانية تداهم فندق كمبينسكي في بيروت وتعتقل الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب على خلفية لقائهما بالفنان فضل شاكر قبل إطلاق سراحهما” .

فيما أكدت مصادر أخرى على أن شيرين تم اخطارها بضرورة المثول أمام جهات التحقيق، وذهبت بالفعل بصحبة زوجها حسام حبيب وكشفت عن حصولها على تصريح أمني لدخول مخيم عين الحلوة، وبررت زيارتها لفضل شاكر بوجود تعاون فني بينهما .

وكان قد نشر الفنان اللبناني فضل شاكر مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وثق من خلاله اللقاء الذي جمعه بالثناني شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب خلال زيارتهما له في مخيم عين الحلوة بلبنان .

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي تتوسط الجلوس بين زوجها وفضل شاكر، وتقوم باحتضان حسام حبيب .. كما شاركت “شاكر” غناء عدد من الأغاني من بينها أغنية “العام الجديد” التي تشاركا غنائها منذ حوالي 12 عاما .