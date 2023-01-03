“عملية جراحية” .. شرط عودة توفيق عبد الحميد للتمثيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 05:55 مساءً - أعلن الفنان توفيق عبد الحميد عن حاجته للخضوع لعملية جراحية في العمود الفقري لكي يتمكن من ممارسة مهنة التمثيل، إلا أنه متردد من اتخاذ هذا القرار .

كتب توفيق عبد الحميد في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “بصراحة أنا مش هقدر أتصدى لمهنة التمثيل الشاقة إلا إذا عملت عملية جراحية في العمود الفقري ونجحت” .

وتابع متحدثا عن مخاوفه من هذه العملية: “وكل ما أتشجع ألاقي اللي يخوفني .. ربنا كريم يهديني للصواب” .

وكان قد شارك الفنان توفيق عبد الحميد في مسلسل “يوتيرن” بالموسم الرمضاني الماضي 2022 والذي عاد من خلاله للتمثيل بعد غياب 12 عاما .

وفي شهر إبريل الماضي أعلن ”عبد الحميد” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن قراره باعتزال الفن بشكل نهائي .

فجاء في منشوره : ”أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله .. وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا ” .

وأرجع توفيق عبد الحميد السبب وراء هذا القرار إلى حالته الصحية التي بحاجة إلى الاهتمام والرعاية فقال : ”قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام” .