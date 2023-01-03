نادين نسيب نجيم تهاجم ناقدة شهيرة: “توقفي عن الكذب واختراع الأخبار المزيفة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 05:55 مساءً - شنت الفنانة نادين نسيب نجيم هجوما على الصحفية والناقدة الفنية رحاب ضاهر، على خلفية التصريحات التي أدلت بها الأخيرة ضدها .

حيث زعمت رحاب ضاهر في تصريحاتها أن نادين نسيب نجيم هي من تدير شركة “الصباح” للإنتاج الفني، وأن الخبر الذي تم تداوله مؤخرا عن حظر الفنانة سيرين عبد النور لها، من روجته هي نادين من أجل الترويج لمسلسلها “صالون زهرة” في جزئه الثاني .

وأضافت رحاب ضاهر أنه تم حذف عدد من المشاهد للفنانة زينة مكي أحد أبطال مسلسل “صالون زهرة” بناءا على رغبة نجمة العمل نادين نسيب نجيم .

نشرت نادين نسيب نجيم صورة من هذه التصريحات في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ردت من خلالهها على مزاعم الناقدة الفنية والصحفية رحاب ضاهر .

فكتبت: “عام جديد سعيد رحاب ضاهر .. أتمنى أن تصبحي شخصا أفضل وأكثر صدقا، وأتمنى أن تتوقفي عن الكذب واختراع الأخبار المزيفة .. أتمنى لكي الأفضل عزيزتي” .