شاهدوا رفاهية العيش في ڤيلا أصالة في القاهرة.. حديقة شاسعة ومطبخ أمريكي وديكورات أنيقة وعصرية! – صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 03:58 مساءً - “ديكورات” فخمة وراقية لأشهر الفنانين في العالم العربي. تميّزت منازلهم وقصورهم بأجمل التصاميم التي تحاكي شخصياتهم وذوقهم الرفيع.

فبعضهم من يعشق البساطة، وبعضهم من يحب الفخامة المبالغ فيها، وبعضهم تكون أمورهم وسط دون الكثير من المبالغات مع وضع بعض اللمسات العصرية مثل الفنانة السورية أصالة نصري

منزل أصالة نصري

تقيم الفنانة السورية أصالة نصري مع عائلتها في مصر بفيلا تقع في القاهرة، وتحديداً في ضاحية التجمع الخامس التي جذبت عدد كبير من مشاهير الفن والسياسة في مقدمتهم الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

أصالة رأت في موقع منزلها الهدوء المطلوب والتجانس المجتمعي، والراحة النفسية نتيجة وجود مساحات خضراء شاسعة مخططة مع المباني.

غرفة المعيشة جلدية وهي عبارة عن ركنة مودرن باللون البيج، تستخدمها العائلة بشكل كبير، وفي الجهة الخلفية تمّ وضع طاولة طعام خشبية باللون البني، خصصت لتجمع اصالة مع عائلتها وأصدقائها.

دخل اللون الأبيض في العديد من الديكورات وذلك بهدف الراحة النفسية وزيادة الإنارة بالمنزل بشكل يبدو طبيعيا بعيدا عن الألوان الأخرى الغامقة.

واهتمت أصالة في مطبخها الأمريكي ببعض المكملات التجميلية كوضع النباتات وتزيين المكان باكسسوارات لإضفاء المزيد من الحيوية والنشاط عليه.

وجود حمام سباحة وسط مساحة خضراء خارج المنزل يضفي جو من الرفاهية والاستجمام بداخل المكان ويتيح لأفراد المنزل الإستمتاع بأوقاتهم كنوع من الترفية وممارسة الرياضة في وقت واحد.

ونجد الكثير من المشاهير يهتمون بتخصيص مكان لوضع حمام سباحة في حديقة الفيلات كما فعلت أصالة بحديقة فيلاتها الواسعة، وكل منهم حسب ذوقه الخاص وتصميمة المفضل .

انتهاء خلاف 5 سنوات بين إليسا وأصالة

من ناحية أخرى، أنهت وصلة رقص بموسم الرياض بالسعودية، خلافات استمرت 5 سنوات، بين المغنية اللبنانية إليسا والسورية أصالة نصري.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لقاء المطربتين أصالة وإليسا فى حفل “تريو نايت” الذي جمع نجوم الطرب العربي بالعاصمة السعودية الرياض، ليلة رأس السنة الميلادية 2023.

واحتضنت إليسا أصالة أمام الكاميرات وعلى مسرح موسم الرياض، وأجريا لقاءات تلفزيونية، حيث قالت إليسا: “كانت مزعلاني شوية وبما إن اليوم رأس السنة فالمسامح كريم”، بينما ردّت أصالة: “أنا بعتذر لـ هذه البنت، إليسا حبيبتي وأنا وهي شبه بعض”.

وظهرت الفنانة أصالة نصري وهي تحتضن إليسا وتقول لها: “تعالي يا قلبي أنتي”، ويتبادلان القبلات وبعض كلمات العتاب بسبب الخلاف الأخير بينهما.

وعلى هامش الحفل، قالت إليسا في لقاء لها إنه حدث سوء تفاهم بينها وبين أصالة نصري لكن الأمور الآن باتت على ما يرام، وهو ما أكدت عليه الأخيرة مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تغضب من الفنانة اللبنانية.

وخلال الحفل شاركت أصالة وإليسا معاً على المسرح في الرقص والغناء حيث عرضت بعض اللقطات التي جمعت بينهما وظهرتا وهما تستمتعان بالرقص على نغمات الفقرة المقدمة على المسرح بعد الصلح بينهما.

خلاف أصالة واليسا يرجع إلى عام 2018، حيث كتبت إليسا تعليقا عبر حسابها على “تويتر” على تغريدة لأصالة: “دول بيتكملوا عليك.. معلش أصلهم ميعرفوش يتكملوا معايا، وكانت توجه إليسا رسالة شديدة اللهجة إلى أعدائها”.

التعليق أثار غضب أصالة، والتي قررت أن ترد بقوة على إليسا: “حبيته”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض نوعا من السخرية على تغريدتها.

أغاني أصالة نصري الجديدة

في شهر أغسطس الماضي.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب– أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

واستقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة “روتانا”، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة، في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

أحدث أعمال أصالة

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم “غلبان” 7 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب” بعد 9 أيام من طرحها.

وكانت أصالة قد طرحت منذ أيام ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما أعلنت أنها تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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