شاكيرا: “يوجد أناس صالحون أكثر من قليلي الأصل والأخلاق .. الوقت يداوي كل الجراح”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 03:58 مساءً - وجهت النجمة الكولومبية شاكيرا رسالة مؤثرة تزامنا مع بداية العام الجديد 2023، تحدثت من خلالها عن صعوبة ما تمر به بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه في يونيو الماضي وتحاول تجاوزه .

كتبت شاكيرا في منشور لها عبر حسابها على موقع “انستجرام”: “على الرغم من أن جروحنا لا تزال مفتوحة في العام الجديد، فإن الوقت يداوي كل الجراح” .

تابعت: “حتى لو أننا تعرضنا للخيانة، لا يجب أن نتوقف عن الحب والثقة بالناس .. فعندما تتم مقابلة معروفك بالإزدراء والنكران، لا تقلل من نفسك أبدًا وتذكر قيمتك” .

أضافت: “لأنه رغم كل شئ ما زال يوجد أناس صالحون أكثر من قليلي الأصل والأخلاق، وهناك أناس متعاطفون محبون أكثر من الأشخاص اللامبالين، وآخرين يدعمونك ويقفون بجانبك أكثر بكثير من الذين يهجروك ويتركونك وحيدا” .

واختتمت شاكيرا: “دموعنا لا تُذرف سدىً، إنها مثل الأمطار التي تسقي أرواحنا حتى يزهر مستقبلنا بالإنسانية من جديد، وكي نتعلم أن نستمر دوماً بالحب حتى في الأوقات التي تنزف فيها قلوبنا” .