“ألف مبروك البيبي” .. أنباء عن إنجاب إيمي سمير غانم لمولودها الأول

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 02:56 مساءً - ترددت منذ قليل أنباء عن استقبال الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد لمولودهما الأول .

ووفقا لموقع “اليوم السابع” أن إيمي سمير غانم أنجبت طفلها الأول يوم أمس الإثنين الموافق 2 يناير، وهو نفس يوم ميلاد حسن الرداد .

وتلقت إيمي سمير غانم العديد من المباركات من جانب متابعيها بمناسبة قدوم مولودها، متمنيين لهما السلامة .

فيما لم يخرج أيا من إيمي سمير غانم وحسن الرداد لتأكيد أو نفي هذه الأنباء، أو الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خاصة وأن إيمي لم تكن قد أعلنت عن حملها .

وكانت قد ترددت في الفترة الماضية شائعات حول حمل الفنانة إيمي سمير غانم بسبب ظهورها بوزن زائد مرتدية ملابس فضفاضة في عدد من المناسبات، كما ظهرت في صور وهي تستعين بحقائبها من أجل إخفاء بطنها .

وعلق الفنان حسن الرداد على تلك الشائعات والأخبار التي تم تداولها حول حمل زوجته إيمي سمير غانم في لقاء مع برنامج “ET بالعربي” على هامش حضوره لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلا: “إشاعات كتيرة جدا، ربنا يسهل بقى” .