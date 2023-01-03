بعد أزمتها مع سعد الصغير .. برلنتي عامر تعلن خطبتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 02:56 مساءً - أعلنت الفنانة برلنتي عامر طليقة الفنان سعد الصغير عن خطبتها لشخص لم تكشف عن هويته في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور مقطع فيديو ظهرت به برلنتي عامر من داخل سيارة وبجانبها خطيبها الذي لم تظهر إلا يده وهي تغني أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب “خلوا اللي يغير مننا” .

فيما كتبت برلنتي في تعليقها على الفيديو: “يا ريت نفهم كل الهري ده علي إيه، علشان أتخطبت وأنا قولت قدام الناس كلها في البرنامج إن هتخطب في العلن قدام كل الناس” .

ويأتي خبر خطوبة برلنتي عامر بعد أزمتها مع زوجها السابق سعد الصغير في منتصف ديسمبر الماضي، حيث اتهمها بالاعتداء عليه مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات في وجهه، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي كبير كان موجود بداخل سيارته وتمزيق جواز السفر الخاص به .

بينما اتهمته “عامر” بسرقة مبلغ مالي منها أيضًا، والتعدي عليها بالضرب المبرح وتعمد الاصطدام بسيارتها وتحطيم الجزء الخلفي منها وإلحاق الضرر بها في منطقة حدائق الأهرام .

وبعد ذلك نشرت برلنتي عامر فيديو لسعد الصغير ظهر به وهو يتوسل لها لكي تعود إليه، وعلقت على الفيديو بأنها تطالبه أن يتركها ويبعد عن حياتها، مضيفة: “أنا مالي أبعد عني .. أنا منزلاك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك” .