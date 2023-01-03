شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يحيى الذكرى الـ 34 لرحيل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الشاعر والسيناريست ايمن بهجت قمر الذكرى 34 على رحيل والده الفنان والكاتب القدير بهجت قمر مطالبًا جمهوره بالدعاء وقراءة الفاتحة له ونشر أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوست كتب فيه : اليوم الذكرى الـ 34 لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر .. الفاتحه والدعاء له



بوست ايمن قمر

يذكرإن قال الشاعر الغنائي الشهير أيمن بهجت قمر، إن والده توفى، عندما كان في الصف الثالث الإعدادي ثم انتقل للعيش مع والجته لأنهما كانا منفصلين، مردفا: "والدى كان عايش حياة عزاب وحسن مصطفى قال لوالدى انت هتبوظ الواد لازم ينام بدرى ووالدتى كانت عاوزة بقى تربى وقررت إنى أرجع بيت والدى".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم المذاع على قناة سى بى سى: "والدتى كانت مأجرة البيت لشباب من المنصورة علشان تساعد في مصاريف البيت عاملينها مكتب استيراد وتصدير ورحت قولتلهم أن والدتى طردتنى من البيت وأنا مش لاقى مكان أبات فيه قالولى اتفضل اقعد معانا ولما سافروا غيرت الكالون وقولتلهم عندكم أمى روحوا اتصرفوا معاها".

وتابع: "والدى سابلى ميراث 7 آلاف جنيه وطبعا اتشالوا في البنك لأنى كنت لسه 16 سنة، والدى كان متفق مع شريهان على نسبة من إيرادات مسرحية وكان عندى 21 سنة وكلمونى علشان أعمل تنازل وقولتلهم كلموا خالى هو الوصى عليا وطلبت 50 ألف جنيه قالولى لأ 11 ألف بس كانت مسرحية شارع محمد على وبعدها طلبت 100 ألف جنيه وشريهان قالتلى أنا في ضهرك وأعطونى 90 ألف جنيه".