شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب ندوة وتكريم للواء الدكتور سمير فرج بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة وعرض مجموعة من أفلام الحرب، في دورته الأولي التي تقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل.

ويقول الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن موعد الدورة الأولي للمهرجان يتزامن مع الإحتفال بمرور 50 عاما علي حرب أكتوبر 1973 لذلك تواصلنا مع اللواء الدكتور سمير فرج كأحد أبطال الحرب المجيدة وأبرز الشهود علي هذا العصر ليستعرض خلال الندوة المراحل التمهيدية التي مرت بها مصر حتي حققت هذا الإنتصار وكيف أن الحرب سطرت تاريخا جديدا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، حيث لازالت الدراسات والأبحاث تصدر عنها رغم مرور نصف قرن عليها .



محمد الباسوسي

وأضاف : أن الندوة يعقبها تكريم للواء الدكتور سمير فرج وعرض مجموعة من الأفلام التي تم تصويرها خصيصا عن الحرب منها فيلم صائد الدبابات من إخراج خيري بشارة وأدار تصويره محمود عبد السميع وأنتج عام 1974 وهو أحد الأعمال التسجيلية الخالدة التي تناولت الحرب من خلال أحد أبطاله وهو البطل عبد العاطي الملقب بصائد الدبابات وفيلم تحية لمقاتل مصري من إخراج صلاح التهامي وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني وفيلم أبطال من مصر إخراج أحمد راشد وجميعها أفلام تناولت نصر أكتوبر العظيم من زوايا مختلفة



اللواء سمير فرج

يشار إلى أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام ويترأسه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته عدد من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين وتقام دورته الأولي خلال شهر سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة .