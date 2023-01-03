شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أول أفلام العام الجديد "شلبي" لكريم محمود عبد العزيز.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل السينمات المختلفة اليوم الأربعاء فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز ضمن منافسات منتصف العام الدراسي الجديد 2023، يأتي ذلك بعد عرضه في السينمات العربية خلال الأيام القليلة الماضية.

قصة فيلم "شلبي"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل في إحدى بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز (صابر)، روبي (سعدية)، بيومي فؤاد (مستر فؤاد)، حاتم صلاح (شريف جزرة)، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وكان صناع العمل طرحوا الأغنية الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية والتي جاءت بعنوان "البطة السوداء"، وهي ديو غنائي يجمع الفنان رامي جمال، بالمطرب النقاش أحمد سالم، كلمات منة عدلي القيعي، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: أحمد طارق يحيى.

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز قدم في شهر يناير العام الماضي فيلم "من أجل زيكو" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ 28 مليون جنيه، وشاركه في بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

يعرض في السينمات خلال الوقت الحالي فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة النجم محمد هنيدي، وفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجم حسن الرداد، وفيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، وفيلم "هاشتاج جوزني" بطولة مايان السيد، أمير المصري.