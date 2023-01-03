شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عزاء "عم " المطربة غادة رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عائلة الدكتور الموسيقار رضا رجب عن موعد عزاء شقيقه المستشار أحمد رمزى رجب عم المطربة غادة رجب غدا الأربعاء الموافق 4 يناير الحالي بعد صلاة المغرب بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك كانت قد أعلنت الفنانة نادية مصطفى "عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية"، وفاة شقيق المايسترو د. رضا رجب أمس حيث كتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك انتقل إلي رحمة الله تعالى شقيق الدكتور رضا رجب وأضافت البقاء لله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر حبايبه، خالص عزائي لـ د. رضا رجب، وللفنانة غادة رجب، والفنانة نيفين رجب، وأولاده وكل أحبابه



بوست نادية مصطفى

يذكر أن عادت الفنانة غادة رجب للظهور الإعلامى، بعد فترة غياب طويلة دامت لأكثر من عام، منذ إنجابها ابنتها الأولى ليلى، وتحدثت فى لقاء تليفزوني، عن الأمومة وزيادة وزنها خلال الفترة الحالية، قائلة:"الأمومة مسئولية كبيرة جدا بس ما قبل الزواج والأمومة كان بيتقال عليا تخنت وقتها لكن أنا فعلا حاليا تخنت طبعا بسبب الحمل والولادة"

وعن نيتها لعمل رجيم قالت غادة رجب "أنا مسخرة حياتى لابنتى ليلى معنديش وقت أروح جيم أو نادى، هي أولى بالوقت والصحة والمجهود ده هي أولى بكل ده، وأكيد نفسى أخس بس لما يجى وقت الخسسان، واللى بيحبنى هيسمعنى ويشوفنى على أي وضع واللى مش مبسوط يقلب القناة". وتابعت غادة رجب: "غيابى كان بسبب الولادة والأمومة ولكن الشغل الحلو هو اللى بيفرض عليكى التواجد، لكن أنا عندى أغانى كتير والفترة الجاية هتنزل، وفى حفلات غنائية كمان، بس حاليا مجهودى وصحتى بنتى أولى بيه لأنها لسه صغيرة وعندها سنة ونص".

وتحدثت غادة رجب عن علاقتها بالنجمة الراحلة دلال عبد العزيز، قائلة: "كانت بتقرالى قرآن وأنا بغنى و فى فرحى كانت بترقينى وعيشت فترة سيئة بعد وفاتها هى ورجاء الجداوى

وسمير غانم"، كما أنها تعتبر النجمة ميرفت أمين أمها الثانية، وقالت: فى يوم فرحى كانت بتوصى زوجى عليا وهى بتعيط".