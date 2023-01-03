شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة الطفل الأول لـ إيمى سمير غانم وحسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب، ولادة النجمة إيمى سمير غانم بطفلها الأول من زوجها النجم حسن الرداد، كما تلقى النجمان المباركات والتهانى بعد وصول طفلهما الأول، وانهالت التعليقات على حساب إيمى سمير غانم يباركون لها

وهنأت إيمي سمير غانم، أمس الاثنين زوجها الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده الذى يوافق الاثنين 2 يناير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب إيمى سمير غانم: كل سنة وأنت طيب يا أحلي وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه".

وروى حسن الرداد أثناء استضافته من برنامج "صاحبة السعادة" موقفا كوميديا مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم قائلا: "أنا طول عمرى ما بحبش الحيوان اللى حركته سريعة، وتاريخي مع القطط والكلاب زي الزفت، يعني كنت أنزل أجيب حاجة من الشارع ألاقى كلاب بتجري ورايا، فطلعت بخاف من الكلاب وبعتبره عدو للإنسان، أما القطط أبقى في مكان ألاقى قطة ترعبنى فجأة، وأروح أي مكان ألاقى القطة تسيب الناس وتقعد جنبى".

وتابع أثناء استضافته خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس: "ولكن لما اتجوزت إيمي شفت الكلاب قد إيه بيعتبرها اللى بيربيها واحد من عياله، زي ما شفت إيمي عاملة مع الكلاب والقطط، وبتأكلهم طول الوقت، وبعدها في مرة إيمي قالت لى واحنا قاعدين عارف يا حسن أنا بقيت بحبك قد الكلاب، فقلت لها ده مدح ولا ذم، قالتلى مدح طبعا، ده أنا كنت بقول لبابا كده إن هو والكلاب أكتر حاجة بحبها في حياتى".