شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية محمد رمضان مع عدوية تتصدر قائمة الأكثر رواجا عبر "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم محمد رمضان، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على "يوتيوب" خلال الساعات الماضية، بكليبه الغنائي الجديد "على وضعنا" وحلقته ببرنامج "معكم منى الشاذلي".

واحتل "رمضان"، تريند رقم "2" بكليبه الغنائي الجديد "على وضعنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد طرحه مساء أول من أمس الأحد، بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب " وجميع المنصات.

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

كان رمضان، قد روج للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب ( على وضعنا ) مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية..ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين".

يذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان الغنائية، أغنية "لو ناسيين أفكركوا" التي طرحها عبر "يوتيوب"، وشاركته في غنائها المطربة شاهيناز.

يعمل "رمضان" خلال الوقت الحالي على تصوير مسلسله الجديد "العمدة" الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، ويشاركه بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.