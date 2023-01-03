منة شلبي: “أستاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت الفيلم ده” .. وبطل العمل يرد: “أنا اللي ندمان إني شغال معاكي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 يناير 2023 12:51 مساءً - يحل الفنان أحمد آدم ضيفا في برنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس” وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم في حلقتي يومي الخميس والجمعة المقبلين .

وأذاعت قناة “القاهرة والناس” البرومو الدعائي الخاص باللقاء، والذي تحدث فيه أحمد آدم عن الكثير من الأمور التي تخص مشواره الفني، كما كشف عن مروره بأقسى فترات في حياته في الوقت الحالي على حد وصفه .

ظهر أحمد آدم في البرومو وهو يشير إلى أنه يحاول الاستماع إلى أغاني مطرب الراب ويجز، إلا أنه لا يتمكن من فهمها .

وعن ما يتردد حول كون الفنان محمد صبحي ديكتاتورا في التعامل مع الممثلين ضمن فرقته المسرحية، أكد “آدم” على أن هذا الأمر صحيح .

وأعرب الفنان المصري عن شعوره بالظلم في الفترة الحالية قائلا: “بمر بأقسى فترة ظلم عيشتها في حياتي” .

وبسؤاله عن تعليقه على تصريحات الفنانة منة شلبي التي تحدثت بها وهي تبكي في غرفتها في كواليس تصوير فيلم “فيلم هندي” التي شاركت في بطولته مع أحمد آدم قائلة: “أستاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت الفيلم مع الراجل ده” .

رد الفنان أحمد آدم على ذلك قائلا: “أنا لو كان حصل حاجة بيني وبين منة شلبي كنت أول واحد هقول وكنت ههاجم .. وعلى فكرة أنا لو كنت سمعتها كنت فتحت الأوضة واقولها على فكرة أنا اللي ندمان إني شغال معاكي” .