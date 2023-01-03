شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة أمريكية تضع أم كلثوم فى قائمة أعظم 200 مغنى ومغنية عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت "rollingstone" الأمريكية عن قائمة أعظم 200 مغنى ومغنية عبر التاريخ حيث نشرت المجلة القائمة في تقرير عبر موقعها الرسمي وحمل التقرير اسم "أعظم 200 مطرب في كل العصور"، والمفاجأة هو تواجد المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم في القائمة واحتلالها المركز الـ 61 لتكون المطربة المصرية والعربية الوحيدة في القائمة.

وضمت القائمة مطربين من عصور مختلفة من الماضي والحاضر منهم ريهانا، وليدي جاجا، وبيونسية، وويتني هيوستن، فريدي ميركوري، ألفيس بريسلي، فرانك سيناترا، إلتون جون، بوب مارلي، مايكل جاكسون، أديل، وذكرت مقدمة التقرير أن هؤلاء التي تتضمنهم القائمة هم المطربون الذين شكلوا التاريخ وحددوا حياتنا، وصنعوا موسيقى شعبية للجماهير.

وجاء في المقدمة أيضا أن "هذه قائمة أعظم المطربين ، وليست قائمة أعظم الأصوات، الموهبة رائعة، ووُلد الكثير من الناس بأصوات ضخمة، ونغمة مثالية"، "لكن كان أكثر ما يهمنا هو الأصالة والتأثير وعمق كتالوج الفنان واتساع تراثهم الموسيقي"، وتابع "في النهاية، المغنون الموجودون هنا لسبب واحد: يمكنهم إعادة تشكيل العالم بمجرد فتح أفواههم".

وكتب التقرير عن أم كلثوم "أنها ليس لها نظير حقيقي بين المطربين في الغرب، ولعقود من الزمان مثلت النجمة المصرية روح العالم العربي"، و تنقل نطاقًا عاطفيًا مذهلاً في الأغاني المعقدة التي يمكن أن تستمر بسهولة، عبر الموضوعات المتنوعة".

وأكد التقرير أن وفاتها عام 1975 جلبت الملايين إلى شوارع القاهرة حزنًا، وبينما كان تأثيرها بين المطربين العرب لا يُحصى، فقد امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد اعتبرها المطرب بوب ديلان "رائعة"، كما استخدمت بيونسيه بشكل بارز أغنية "انت عمري" في تصميمها لجولتها لعام 2016



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