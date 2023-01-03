شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "نبيل الجميل أخصائى تجميل" تقترب من المليون العاشر فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت ايرادات فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة النجم محمد هنيدي من الوصول 10 مليون جنيه ايرادات فى شباك التذاكر خلال 6 أيام عرض حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الأربعاء الماضى 28 ديسمبر، حيث حقق أمس الاثنين إيرادات بلغت 778 ألفا و 716 جنيهًا، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية وتصل إجمالي ايراداته إلى 9 ملايين و752 ألفا و328 جنيها.

أبطال فيلم "نبيل الجميل"

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.



نبيل الجميل

هنيدى يكشف تفاصيل "نبيل الجميل"

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللي يهمني بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات مالهاش لازمة".

وتستعد السينمات غدا الأربعاء لاستقبال أول فيلم "شلبي" الذي يفتتح العام الجديد، وهو من بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، روبي، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج بيتر ميمي.