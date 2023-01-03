شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى بدأت مسيرتها فى عمر 4 سنوات وشخصية فرعونية تمنت تقديمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكبيرة نيللى، اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 3 يناير وبدأت نيللى مشوارها الفنى وهى طفلة صغيرة فى أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت فى أعمالها على الاستعراض والتمثيل.

ومن الشخصيات التاريخية التي كانت تتمنى النجمة الكبيرة نيللى تقديمها، هي الشخصية الفرعونية نفرتيتى، بسبب أنها تمتلك نفس الملامح و نفس الرقبة الطويلة.

و اشتركت في حلقات (الرمال الناعمة)، كما اشتركت في المسلسل الإذاعي (شيء من العذاب) أمام الفنان محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل، واشتركت في بطولة مسرحية انقلاب.

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم "المراهقة الصغيرة"، ثم شاركت في 7 أفلام أمام الفنان صلاح ذو الفقار منها: صباح الخير يا زوجتي العزيزة عام 1969، امرأة زوجي عام 1970 ، دنيا عام 1974، لحظة ضعف عام 1981، ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.

قامت ببطولة فوازير رمضان على مدى أعوام كثيرة، وقدمتها بعدة أسماء وأفكار مثل: فوازير صورة وفزورة 1975، فوازير صورة وفزورتين 1976، فوازير صورة وتلات فوازير 1977، فوازير صورة و30 فزورة 1978، فوازير التمبوكا 1979، فوازير عروستي 1980، فوازير الخاطبة 1981، فوازير عالم ورق 1990، فوازير صندوق الدنيا 1991، فوازير أم العريف 1992، فوازير الدنيا لعبة 1995، فوازير زي النهاردة 1996.

يشار إلى أن نيللي، فنانة مصرية تعد إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة، إذ أن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها "الطفلة المعجزة"، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلية، وبخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة في ما يزيد على 118 عملاً فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.