شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نادية لطفى.. دخلت الفن صدفة وأصبحت من أبرز نجمات الستينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، 3 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفى التي تعد واحدة من جميلات السينما المصرية، حيث ولدت عام 1937 واسمها الحقيقي هو بولا محمد مصطفى شفي، ولدت فى حي عابدين بالقاهرة، والدتها من محافظة الشرقية ووالدها كان يعمل محاسب، ودرست نادية لطفى في المدرسة الألمانية وحصلت منها على شهادة الدبلوم عام 1955.

لعبت الصدفة دور في دخولها مجال التمثيل ففي سهرة إجتماعية قابلت المنتج رمسيس نجيب الذي رأى فيها بطلة فيلمه القادم "سلطان" مع وحش الشاشة فريد شوقي عام 1958، ولكن بسبب غرابة اسمها على الجمهور قررا تغييره واختار لها اسم "نادية لطفي" بطلة رواية "لا أنام" للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والتي أصبحت فيلم من بطولة فاتن حمامة.

نجح فيلم "سلطان" نجاحاً كبيراً معلناً ولادة نجمة جديدة، وفى عام 1959 قدمت فيلم "حب إلى الأبد" مع أحمد رمزي ومن إخراج يوسف شاهين، وانطلقت نادية لطفى في فترة السيتينات بتقديمها عدد كبير من الأفلام منها "حبي الوحيد"، "عمالقة البحار"، "السبع بنات"، "مع الذكريات"، "نصف عذراء"، "لا تطفىء الشمس"، "عودي يا أمي"، "من غير ميعاد"، "أيام بلا حب"، "الخطايا"، "مذكرات تلميذة"، "قاضي الغرام"، "صراع الجبابرة"، "حب لا أنساه"،"جواز في خطر"، "سنوات الحب"، "حياة عازب".

وقدمت أيضاً أفلام "النظارة السوداء"، "الناصر صلاح الدين"، "القاهرة في الليل"، "دعني والدموع"، "حب ومرح وشباب"، "الباحثة عن الحب"، "ثورة البنات"، "للرجال فقط"، "هارب من الحياة"، "الحياة حلوة"، "الخائنة"، "مطلوب أرملة"، "المستحيل"، "مدرس خصوصي"، "عدو المرأة"، "قصر الشوق"، "بنت شقية"، "جريمة في الحي الهادىء"، "السمان والخريف"، "الليالي الطويلة"، "غراميات مجنون"، "عندما نحب"، "خمس ساعات"، "ثلاث قصص"، "أيام الحب" و"المومياء".

واستكملت نادية لطفى مسيرتها السينمائية في خلال أفلام "كانت أيام"، "الرجل المناسب"، "اعترافات إمرأة"، "عشاق الحياة"، "الظريف والشهم والطماع"، "أضواء المدينة"، "زهور برية"، "الزائرة"، "رجال بلا ملامح"، "الاخوة الاعداء"، "قاع المدينة"، "بديعة مصابني"، "على ورق سيلوفان"، "أبداً لن أعود"، "حبيبة غيري"، "بيت بلا حنان"، "وسقطت في بحر العسل"، "الاقمر"، "وراء الشمس"، "رحلة داخل امرأة" و"أبى قوق الشجرة".

تزوجت الفنانة نادية لطفي خلال مسيرتها ثلاث مرات، الزوج الأول هو ابن الجيران الضابط البحري عادل البشاري والذي تزوجته وهي فتاة لم تبلغ العشرين من عمرها، ورزقت منه بابنها الوحيد أحمد ولم تستمر الزيجة طويلاً وحدث الانفصال، أما الزوج الثاني فقد كان المهندس إبراهيم صادق وهو شقيق زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، استمر زواجها منه ست سنوات وانفصلا دون انجاب أطفال أما الزوج الثالث والأخير فقد كان شيخ مصوري مؤسسة دار الهلال محمد صبري وانفصلت عنه أيضاً.