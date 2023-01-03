شكرا لقرائتكم خبر عن 48 عاما على "حكايتى مع الزمان".. اعرف سبب رفض بليغ تقبيل وردة فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 48 عامًا على عرض فيلم " حكايتى مع الزمان"، وطرح الفيلم في 3 يناير 1974 والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات و خصوصا مشهد النهاية وغناء وردة أغنية " حكايتى مع الزمان".



بوستر الفيلم

فيلم "حكايتى مع الزمان"، بطولة وردة، رشدى أباظة، يوسف وهبى، سمير صبرى، و لبلبة و نبيلة السيد و شفيق جلال وتأليف محمد مصطفى سامى وإخراج حسن الإمام.

تدور الأحداث حول زواج "سهير" المطربة الشهيرة من "صلاح" مهندس المقاولات، والذى يجبرها على ترك الفن للاهتمام بتربية طفلتها، ولكن بعد مرور عدة سنوات من إهمال الزوج لها، واكتشافها أن أعماله تتم بطرق غير مشروعة، تذهب للقاء فرقتها مرة أخرى، فيقوم زوجها بطردها وحرمانها من طفلتها، وتتوالى الأحداث.

فى أحد اللقاءات السابقة للراحل النجم سمير صبرى، ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى وعرض على "قناة الحياة" أن الراحل بليغ حمدى طلب ألا يقبل أحد الفنانة وردة فى فيلم حكايتى مع الزمان، قائلا: بليغ قال ماحدش يبوس وردة وأحسن إنه قال كده لأنى مكنتش عاوز أبوسها في الفيلم".