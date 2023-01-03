شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. مشواره مع التمثيل والغناء والرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكبيرة نيللى اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 3 يناير، وبدأت نيللى مشوارها الفنى وهى طفلة صغيرة فى أفلام عديدة وكانت لديها الموهبة منذ الصغر وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت نيللى اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت فى أعمالها على الاستعراض والتمثيل.

وطوال تاريخها الفنى ظلت ولاتزال تحتفظ بتلك الطلة الطفولية الجميلة وخفة الظل والرقة التى خطفت الأنظار، فعشقتها الكاميرا منذ وقفت أمامها أول مرة ترقص قبل أن يتجاوز عمرها 4 سنوات فى فيلم الحرمان عام 1953، كان الأب يهوى عزف الكمان، والأم صاحبة صوت جميل، وحرص الوالدان على تعليم بناتهما فنون الباليه والموسيقى، فسبقتها شقيقتها فيروز إلى طريق.

وبعد أول ظهور لها، شاركت نيللى فى بطولة فيلم "عصافير الجنة"، مع شقيقتيها فيروز، كما شاركت الطفلة نيللى فى عدد آخر من الأفلام، حتى قامت بأول بطولة لها فى فيلم المراهقة الصغيرة عام 1966 مع الفنان الكبير أحمد مظهر، لتتوالى بعدها البطولات السينمائية التى شاركت فيها النجمة الاستعراضية ووصل عددها إلى ما يقرب من 67 فيلما.

تنوعت أعمال نيللى بين الكوميدى والتراجيدى، ووقفت خلالها إلى جوار عمالقة الفن ومنها: "توبة، هى والرجال، إجازة صيف، نورا، صباح الخير يا زوجتى العزيزة، مجرم تحت الاختبار، اللص الظريف، دلع البنات، المشاغبون، الرجل الذى فقد ظله، الشحات، الحب سنة 70، مذكرات الآنسة منال، ذكرى ليلة حب".