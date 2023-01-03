شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور لملكة جمال الكون جورجينا رزق في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل ملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق، وزوجه النجم وليد توفيق بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، وحصلت جورجينا رزق على لقبي ملكة جمال لبنان في العام 1970 ولقب ملكة جمال الكون في 1971، وشاركت في العديد من الأفلام السنيمائيّة قبيل الحرب الأهلية اللبنانية ومنها "جيتار الحب"، "باي باي يا حلوة"، و"الملكة وأنا".

جورجينا رزق تنتمي لعائلة مسيحية تعيش في لبنان، والدها لبناني وأمها مجرية، تزوجت الفنانة جورجينا رزق من علي حسن سلامة الذي أطلق عليه لقب الأمير الأحمر من قبل الصهاينة، ولكن تم اغتياله عام 1979 على يد الموساد، كانت جورجينا رزق غايه في الجمال مما جعلها تشارك فيه العديد من الأفلام السينمائية اللبنانية التي حازت على شهرة واسعة، ثم تقدمت إلى مسابقة ملكة الجمال وحازت على اللقب عامين متتاليين.

الزوج الأول للفنانة جورجينا رزق هو علي حسن سلامة الذي تزوجها لفترة قصيرة لعدة سنوات، ولكنه اغتيل عام 1979 في عملية إسرائيلية من قبل الموساد الصهيوني وبعد وفاته تزوجت مرة أخرى من المطرب اللبناني الشهير وليد توفيق عام 1990 وقد نشأت بينهما قصة حب كبيرة، وشاركت معه في العديد من الأفلام والأغاني وأنجبت منه الإبن الثاني لها الوليد، وابنتها نورهان.

وطرح النجم اللبنانى وليد توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مجرد سؤال"، على"يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وليد توفيق، توزيع مصطفى عبد الرضى، ومن إخراج جاد شويرى.

ويتعاون وليد توفيق فى فيديو كليب "مجرد سؤال" مع المخرج جاد شويرى، والذى سبق أن تعاون مع من قبل فى أغنية "يا عسل"، و"دكتور بالحب"، وتعد الأغنية الجديدة بمثابة التعاون الثالث بينهما.

وكان النجم وليد توفيق قال في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”: "أصريت على تصوير أغنية "يا عسل" بطريقة مبتكرة، رغم طرح الأغنية كأوديو، وتحقيقها نجاح كبير"، موضحًا أنه حرص على تكرار التعاون مع المخرج جاد شويرى في هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذى حققاه سويًا من خلال أغنية "دكتور بالحب".



جورجينا رزق وزوجه وليد توفيق



جورجينا رزق







جورجينا رزق وعائلتها



جورجينا رزق



جورجينا رزق



جورجينا رزق