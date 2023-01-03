شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى 26 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد على الهلباوى حفلاً غنائيا بساقية الصاوى الخميس الموافق 26 يناير الحالي، وسيقدم خلاله عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، ومرسال لحبيبي ، وغيرهم.



على الهلباوى

يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء فى عمر الـ 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى و

كانت له مشاركه سينمائية في فيلم الميكروفون، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية مرسال حبيبتي وهي أشهر أغانيه، كما أن له حفلات شهرية بدار الاوبرا المصرية سواء في القاهرة او على مسرح سيدي درويش بالإسكندرية وكذلك في المركز الثقافى بساقية الصاوى

قال الهلباوي في احد اللقاءات الاعلامية": "دائما أنا لا أتفوه بحرف لا يمليه عليا ضميري، أنا أحمل على عاتقي سيرة والدي الشيخ محمد الهلباوي، وسيرتي واسمي، الذين أنحتهم بالصخر لكي يستمروا؛ موضحًا: "كما أنني أحب أن أحصل على عدة شرائح من المجتمع، وذلك لا يحدث بالإنشاد فقط".