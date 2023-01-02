شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين بطلة أمام مصطفى شعبان فى مسلسل "بابا المجال" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة نسرين أمين على مسلسل "بابا المجال" للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تجسد نسرين أحد أدوار البطولة النسائية فى العمل الذى انطلق تصويره الشهر الماضى وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

نسرين أمين مع مني زكي فى مسلسل "تحت الوصاية"

وفى سياق آخر بدأت نسرين مؤخراً تصوير مشاهدها فى مسلسل "تحت الوصاية" المكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.

وتنتظر نسرين أمين عرض مسلسل "حرب الجبالى" المكون من 45 حلقة والذى اتنهت من تصويره مؤخرا، وهو بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وانتهت نسرين أمين الشهر الماضى من تصوير فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى، والذى تجسد فى أحداثه شخصية شقيقة الفيشاوى وتعمل مطربة شعبية فى الأفراح، والعمل سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ويشارك في بطولته ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.