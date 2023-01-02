شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "ولد هنا" تقدم أعمالا مسرحية عن رموز مصر في كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد الشرقاوى مدير فرقة المواجهة والتجوال عن تجربة الفرقة الهامة في تقديم عروضها بقرى ونجوع مصر ضمن مبادرة حياة كريمة، التي تقام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي.

كما أشار إلى مبادرة "ولد هنا"، والعروض المسرحية التى سيصل بها إلى قرى ونجوع مصر، والهدف من هذه المبادرة تقديم رموز مصر للأجيال الجديدة وتبدأ المبادرة بعرض "السمسمية" تأليف وإخراج سعيد سليمان، وعرض "توتة توتة" تأليف وأشعار طارق عمار وإخراج السعيد المنسى، وعرض "يا مجبل يوم وليلة" تأليف طارق عمار وإخراج محمد الشرقاوى .

وعن مسرح الساحة تحدث الفنان عصام الشويخ عن عرض " القضية حساسة جدا " تأليف سيد محمد على وإخراج عصام الشويخ .

خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023 التي أعلنها المخرج خالد جلال خلال مؤتمر صحفي ترفع شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد" ، ويعد هذا المؤتمر بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، والخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

تضمن المؤتمر عرضًا لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين تحدثوا عن العروض التي يشاركون فيها .