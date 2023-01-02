شكرا لقرائتكم خبر عن رابيو يصدم إدارة يوفينتوس بقرار غريب من أجل البقاء.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفينتوس الإيطالي، يسعي وراء عدم إستكمال مسيرته مع "السيدة العجوز"، حيث وضع اللاعب شروطًا تعجيزية لمسئولي فريقه الإيطالي من أجل تجديد تعاقده مع الفريق وإغلاق ملف الرحيل بشكل نهائي.

وأفادت التقارير أن رابيو قد طلب من مسئولي يوفينتوس الحصول على 10مليون يورو سنويًا، الأمر الذي واجهه الجانب الإيطالي بالرافض، خاصة أن ذلك المقابل سيكبد خزائن الفريق خسائر كبيرة، بجانب عدم إمتلاك الفريق الإيطالي القدرة المالية التى تجعله يتمكن من تحمل راتب اللاعب الضخم.



أليجري يتمسك ببقاء رابيو مع اليوفي

وفى سياق متصل يدعم المدرب الإيطالي أليجري موقف اللاعب الحالي من الإستمرار مع يوفينتوس، حيث يري المدير الفني للفريق أن اللاعب أحد الركائز الأساسية فى صفوف "السيدة العجوز" خلال الفترة الأخيرة، مما يجعل خيار بقاء اللاعب الأفضل للمدرب الإيطالي.



رابيو يفكر فى العودة إلى اليونايتد

ومن جانبه يفكر النجم الفرنسي رابيو العودة فى فتح خط المفاوضات مع وكيله حول الإنتقال إلى اليونايتد، خاصة أنه كانت هناك مفاوضات مكثفة مع اللاعب فى الصيف الماضي من أجل إنضمامه إلى الشياطين الحمر، ولكن لم تكتمل بسبب مغالاة اللاعب فى راتبه مع الفريق.