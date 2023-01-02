شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "الطريق إلى أورمي" يوم 16 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف تصوير فيلم "الطريق إلى أورمي" بعد عطلة رأس السنة الجديدة في 16 يناير، وذلك في أغادير بالمغرب للمخرج العراقي فرانك جيلبرت، والفيلم من إنتاج دولي مشترك بين الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية .

ويروي الفيلم القصة المأسوية لمذبحة المسيحيين الآشوريين التي ارتكبها العثمانيون وهي صفحة تاريخية غير معروفة والتي شهدت مقتل أكثر من 1.5 مليون شخص بين عامي 1914 و 1916.

ويتكون فريق التمثيل من كاسبر فان دين و ناتالي بيرن و روان الغابة، والممثلون المصريون هالة مرزوق وياسين وائل نور، والممثل المغربي أنس الباز وعلى الجانب الإيطالي مارتينا ماروتا و فاليريو لارجو وجيانلوكا سكوتو وأنطونيو تشارالو واليساندرو ديرفيزو. والفيلم من إخراج الممثلة إيرا نوعيمي فرونتن.