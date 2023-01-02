شكرا لقرائتكم خبر عن فريد يطرح "نفس النهايات" غداً بعد نجاح "بأمارة مين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب فريد لطرح أحدث أعماله الغنائية التى تحمل اسم "نفس النهايات"، غدا الثلاثاء، تزامنًا مع احتفالات العام الجديد 2023، وهى من كلمات أدهم معتز، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق وميكس وماستر جورج يعقوب .

وتعدت أغنيته الأخيرة "بأمارة مين" حاجز الـ100 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة، وهى من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق وميكس وماستر مهاب أسامة.

فريد طرح مؤخرًا أغنية "بعد الفراق"، والتي تعدت نسب مشاهدتها المليون وهى من كلمات أحمد إبراهيم، الحان تيام علي، توزيع تيام طارق، تسجيل وميكس وماستر : جورج يعقوب، جيتار : مصطفى نصر، تاليف وتريات : مصطفى العطار وتنفيذ وتريات : احمد اشرف .

وحل مؤخرا المطرب الشاب فريد ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 " ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفي لقائه كشف فريد عن كواليس أغنيته "بأمارة مين" وكيف حققت ملايين المشاهدة لافتًا إلى أنه لم يتوقع أن تصل إلى 50 مليون مشاهدة في وقت قصير.

وأوضح فريد أنه يدين بالفضل إلى أحمد جمال شقيق الفنان رامى جمال الذى قرر أن يخوض التجربة الأولى في الإنتاج من خلاله، كما أشار إلى أن الأغنية المقبلة هي من ألحان الفنان رامى جمال ويتمنى أن تحقق نجاحًا كبيرًا مثل أغنيته الأولى "بأمارة مين".

فريد هو مطرب شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بدأ مشواره الغنائى من خلال الغناء بدار الأوبرا من خلال مركز تنمية المواهب واستمر بالغناء على مسارح الأوبرا لمدة 6 أعوام قرر بعدها أن يخوض تجربة الغناء خارج دار الأوبرا إلى أن تقابل مع المنتج أحمد جمال وانتج له أولى أغانيه "بأمارة مين".