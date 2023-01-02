“هددته بالطلاق وأجبرته على هذا الأمر” .. فيفي عبده تكشف تفاصيل مشكلة مع زوجها الأول

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 06:50 مساءً - كشفت الفنانة فيفي عبده عن تفاصيل موقف جمعها مع زوجها الأول في بداية زواجهما كاد أن يتسبب في طلاقهما .

قالت فيفي عبده أثناء استضافتها في برنامج “كلام الناس المذاع عبر قناة “MBC مصر” وتقدمه الإعلامية ياسمين عز إن زوجها كان قد رفع صوته عليها في موقف ما أمام أصدقائه، وهو الأمر الذي لم تتقبله وجعلها تطلب منه الطلاق .

تابعت: “أنا مبعرفش الرجالة قبل ما اتجوزهم ولا بعاشرهم ولا أعرف أخلاقهم إيه، نتجوز نتجوز، فبتكوني مش عارفة وبجرب إذا كان سخي ولا بخيل” .

أضافت فيفي عبده متحدثة عن طريقتها في معرفة كون الرجل بخيل أم كريم قائلة: “بلاعبه كوتشينة في البيت على فلوس عشان أعرف لو خسر هيتنرفز وهيضايق هقول ده بخيل كلعبة وبهزر” .

واصلت عن الموقف الذي حدث مع زوجها الأول: “على صوته عليا وطبعا أنا فنانة وكنا لسه متجوزين ومش واخدين على بعض أوي قدام اتنين صحابه وكنا لسه على البر، قولتله أنا لازم اتطلق، قالي إيه اللي حصل” .

أكملت: “قولتله انت عليت صوتك عليا والناس هتشوف اللي انت بتعمله فيا يعني معناه إن أنا ست مش محترمة، زي ما أنا بحترمك لازم تحترمني، فانت لازم تطلقني، قال طلاق مش ممكن اطلقك، قولتله خلاص جيب الناس بقى اللي زعقتلي قدامهم وقولي أنا آسف وجابهم فعلا” .

واختتمت فيفي عبده: “كان ممكن أهدي اللعب بس أنا حبيت ان الاحترام يبقى متبادل، ميصحش إنك تعلي صوتك عليا وحتى لو عليت يبقى بيني وبينك” .

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