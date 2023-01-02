شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي رزق "كوافير حريمى" مشهور في "تاكسى" من "فى كل أسيوع حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة cbc, الحلقتين الأولتين من حكاية "التاكسى" بطولة النجم محمد دياب ، من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والذى يعرض عدة حكايات على مدار الأسابيع المقبلة، والحكاية من إخراج محمد حماقى، وتأليف مصطفى جمال هاشم .

وأوضحت الحلقتين الذى تم عرضهما، أن الفنان محمد على رزق يقدم شخصية "كوافير حريمى" مشهور يدعى "شندو"، حيث يمتلك بيوتى سنتر للنساء، وتعمل معه الفنانة ىيتن عامر كوافيرة ولديها زبائن داخل المحل يطلبونها بالأسم ، وتوضح الحلقات المقبلة، أن هناك حواديت واحداث كثيرة بينه وبين لى لى - ىيتن عامر .

وتعرض الحكاية الأولى من حكايات مسلسل "كل أسبوع حكاية" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً عبر قناة CB، على أن تعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة صباحًا ثم تعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويعرض المسلسل على قناة CBC DRAMA في تمام الساعة الحادية عشرة، ثم يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

انتهى صناع مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" من تصوير أول 4 حكايات من العمل، وهى "تاكسى" والثانية بعنوان "روليت" بطولة نجلاء بدر ونصال الشافعى، انجى شرف ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، والثالثة "لسه فى أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، والرابعة بعنوان "زيارة" بطولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.