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اعرف أسماء شخصيات فيلم "شلبي" قبل طرحه في السينمات الأربعاء.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبدالعزيز بعد غدا الأربعاء المقبل 4 يناير الجاري، ضمن منافسات منتصف العام الدراسي 2023، يأتي ذلك بعد عرضه في السينمات العربية خلال الأيام القليلة الماضية.

يقوم ببطولة العمل النجم كريم محمود عبدالعزيز الذي يقوم بدور "صابر" وهو يعمل في إحدى بيوت الرعب في الملاهي، وروبي التي تجسد دور "سعدية"، وبيومي فؤاد الذي يجسد شخصية مؤلف يدعى "مستر فؤاد"، بالإضافة إلى حاتم صلاح الذي يقوم بدور ممثل يدعى شريف جزرة، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

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قصة فيلم "شلبي"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل في إحدى بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداث مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

وكان صناع العمل طرحوا الأغنية الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية والتي جاءت بعنوان "البطة السوداء"، وهي ديو غنائي يجمع الفنان رامي جمال، بالمطرب النقاش أحمد سالم، كلمات منة عدلي القيعي، وألحان ألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: أحمد طارق يحيى.

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز قدم في شهر يناير العام الماضي فيلم "من أجل زيكو" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ 28 مليون جنيه، وشاركه في بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

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شلبي روبي
روبي

حاتم صلاح
حاتم صلاح

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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