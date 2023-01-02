سر الخلاف الكبير بين نجاح الموجي والزعيم عادل إمام.. ما أعترف به غريب وصادم ولهذا السبب غضب منه الأخير!!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 05:43 مساءً - الكثير من النجوم يتمنى الوقوف أمام فنان بحجم الزعيم عادل إمام، وهو صاحب التاريخ الطويل والمشرف في السينما المصرية، وعلى الجانب المقابل هناك نجوم كثر سنحت لهم الفرصة للوقوف أمام الزعيم ورفضوا، وذكروا أسباب هذا الرفض، ومن بين هؤلاء الفنان الراحل نجاح الموجي:

نجاح الموجي

قال نجاح الموجي، في حوار مع جريدة “روز اليوسف”، إنه لم يستطع تحقيق نجاح عادل إمام، لأنه لم يكتب له مسرحيات جيدة، وقال: “تنقصني مسرحية جيدة، بعدها أصبح مثل عادل إمام وأعتقد أنه سوف يسعد بذلك جدًا ولو سألت عادل إمام لقال لك إن نجاح الموجي تنقصه مسرحية جيدة ليصلح مثلي”.

وأكد أن الفنان عادل إمام يقتنع بموهبته، خاصة بعد تعاونهما في فيلم “الحريف”، ورشحه لفيلم “سلام يا صاحبي”، لكن “الموجي” رفض بعدما حدثت تعديلات على السيناريو بناء على اقتراحات من عادل إمام، وتقلص الدور، وبعد اعتذار نجاح الموجي غضب عادل إمام.

وقال الموجي: “أنا أريد أن أقول له أنت نجم كبير من حقك اختيار الدور وتعديله وأنا باعتباري فنانًا مبتدئًا من حقي أن أتواجد في فيلم لعادل إمام من خلال دور أقول من خلاله شيئًا، وهذا لصالحك ولصالحي”.

نبذة عن نجاح الموجي

نجاح الموجي (11 يونيو 1945 – 25 سبتمبر 1998)، هو ممثل مصري كوميدي ولد في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اسمه الحقيقي هو (عبد المعطي محمد الموجي). استعار اسم (نجاح) من اسم شقيقه الأكبر عرفاناً منه لدعمه وتشجيعه له دائماً.

بدأ حياته الفنّية من خلال المسرح الجامعي، ثم من خلال العمل مع فرقة (ثلاثي أضواء المسرح). قدم مسرحيات عدة ، و بالإضافة إلى المسرح و اﻹذاعة، تألق في السينما من خلال عشرات الأدوار الشهيرة التي قدمها.

عودة عادل إمام إلى السينما

وعلى الصعيد السينمائي، يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة للتعاون مع إبنه محمد إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير. وهذا ما أكده شقيقه المنتج عصام إمام

وغاب الزعيم عادل إمام عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وكذلك غاب عن المنافسة في الموسم الرمضاني 2021

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

شائعات عن وفاة عادل إمام:

من جهة ثانية، علّق المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على حقيقة وفاة الفنان، بعد تداول أنباء عن وفاته على مواقع السوشيال ميديا.

وعبّر شقيق الزعيم عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات المزعجة، وقال أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته وسط أحفاده ومحبيه داخل منزله.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يشارك مع أبنه محمد عادل إمام في فيلم يحمل اسم «الواد وأبوه»، ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد طرح الفنان محمد إمام فيلم عمهم في السنيمات.

مؤخرًا، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية أن الخبر الذي انتشر يفيد بوفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

هذه الشائعة لم تكن الاولي التي تعرض لها الزعيم عادل إمام، فمنذ عده أسابيع انتشر اشاعه اصابه الزعيم بمرض الزهايمر وتدهور وضعه الصحي.

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