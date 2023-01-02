شقيقة ميدو عادل ممثلة مصرية شهيرة.. وبطلة مسلسلي “الطوفان وسجن النسا”.. هويتها ستدهشكم بالتأكيد!!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 05:43 مساءً - أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم أو يكتسبها من أشقائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من بعض الفنانين إلى أحد أفراد عائلتهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الممثلة الصاعدة فاطمة عادل شقيقة الفنان الشاب ميدو عادل​ التي دخلت عالم الفن بأول أدوارها السنيمائية فى فيلم ” بصرة”، عام 2010 مع الفنان باسم سمرة، كما قامت بغناء أغاني الفيلم

من هي فاطمة عادل؟

درست الممثلة الشابة فاطمة عادل في معهد الموسيقى العربية ، وتخرجت عام 2007، والتحقت للعمل بفرقة “الورشة” المسرحية مع الفنان حسن الجريتلي . شاركت في فيلمين قصيرين “رؤية مشروعة” و ” وربيع ٨٩” .

يُشار أن فاطمة عادل قدمت منذ بداياتها عام 2010 ما يقارب الـ 30 عمل فني، وتنوعت مشاركتها بين درامية وسينمائية ومسرحية. ومن أعمالها: مسلسل قابيل، وفيلم أسماء، ومسلسل الجامعة ومسلسل الطوفان ومسلسل سجن النسا.

وشاركت فاطمة عادل مؤخرًا في مسلسلي “قصر النيل” مع الفنانة دينا الشربيني حيث قدمت دور “عفاف” وفي نفس العام 2021 شاركت في مسلسل “فارس بلا جواز” مع النجم مصطفى قمر، حيث قدمت دور “بسنت”؛ وكان أخر عمل قدمته في موسم رمضان 2022 هو مسلسل “رانيا وسكينة” بطولة النجمتين مي عمر وروبي.

من هو ميدو عادل؟

ويذكر أن الفنان ميدو عادل، من مواليد عام 1986، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، فوالده هو فنان المسرح عادل ماضي ووالدته الممثلة سمر عبد الوهاب، وتخرج عام 2011 من المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج، وبدأ التمثيل خلال دراسته بالمعهد، وشارك بالعديد من العروض المسرحية المتميزة ثم شارك في بعض الأفلام القصيرة.

وميدو عادل هو من أبرز الفنانين الشباب المتألقين في الفترة الأخيرة بالأعمال الفنية وحقق نجاحات عديدة متتالية، ومن أعماله المسرحية، مسرحية “خرابيش” عام 2011، و”قهوة بلدى” عام 2014، و “بس أنت مش شامم”، عام 2016، ومسرحية “حب رايح جاى”، و”مسرحية الوصية” مع المخرج خالد جلال، وكانت آخر اعماله المسرحية هي (سيد درويش) علي مسرح البالون والتي جسد خلالها شخصية فنان الشعب .

تكريم ميدو عادل بمهرجان شرم الشيخ

من ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، بالمواهب والنجوم الشابة وتشجيعهم والاحتفاء بهم، قررت إدارة المهرجان تكريم الفنان الشاب ميدو عادل خلال فعاليات الدورة السابعة المقامة في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، في مدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة انجي البستاوى مدير عام المهرجان: نحرص كل عام على تكريم نجم شاب بدأ حياته في المسرح ثم انطلق للنجومية، واختيار ميدو عادل يرجع لكونه أحد النماذج الشابة الناجحة.

آخر أعماله المسرحية

وفي سياق آخر، يواصل الفنان ميدو عادل عرض مسرحيته “سيد درويش” التى يظهر خلالها في شخصية الفنان الراحل سيد درويش وسط نجاح كبير.

وتضم مسرحية سيد درويش في بطولتها عدد من النجوم مثل الفنان ميدو عادل، والفنانة لقاء سويدان ورشا سامي وسيد جبر، علاء الحريري، محمد عنتر، يوسف عبيد، سعيد البارودي، ماهر عبيد، محمد الشربيني وآخرين.

آخر أعماله الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عادل كان مشاركته ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال عملين وهما مسلسل انحراف ومسلسل العائدون.

وشارك ميدو عادل في بطولة مسلسل انحراف برفقة الفنانة روجينا وسما إبراهيم ولوسي وسميحة أيوب وعبد العزيز مخيون ورانيا محمود ياسين ومحمد مهران وآخرين.

بينما كان مسلسل العائدون من بطولة كلا من أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني وميدو عادل ومحمد فراج وآخرين من النجوم ودارت أحداث العمل حول ملف من المخابرات المصرية.

وكان قد حل الفنان ميدو عادل مؤخرًا ضيف برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا وقال خلال لقائه: “الجواز أصعب حاجة الناس بتمر بيها في حياتها.. عشان إحنا معندناش الوعي إننا نربي عيالنا من وهما صغيرين على إن سيكولوجية الجواز دي مش حاجة سهلة”.

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