“بوت من فرو الماعز” .. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 2 يناير 2023 05:43 مساءً - شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

ظهرت درة في الصور التي تم التقاطها لها أثناء تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس بإطلالة بسيطة ورقيقة، اعتمدت بها فستانا باللون الأبيض وبوت باللون الوردي مغطى بفرو ماعز من giuseppe zanotti.

وأرفقت درة الصور بتعليق احتفلت من خلاله بالعام الجديد جاء فيه: “في 2023 أتمنى أن تجد الوقت لتكون سعيدا وليس قويا فقط” .

تابعت موجهة راسلة إلى جمهورها: “أشكركم جميعا على أمنياتكم والحب الغير مشروط الذي يذهب مباشرة إلى قلبي” .