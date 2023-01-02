شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يطلق زوجته فى أولى حلقات "تاكسى" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم دياب شخصية "رشدى" في حكاية "تاكسى" التي تعرض على قناة سى بى سى، ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، من إخراج محمد حماقى، وأظهرت الحلقات الأولى المشاكل الأسرية التي يعانى من دياب مع زوجته بسبب ضيق الحال وعدم قدرته على دفع مصاريف نجله "عصام" الصغير، لاسيما أنه يعمل سائق تاكس، ولكنه شخص طيب بطبيعة الحال ويساعد الناس بدون مقابل، على أمل أن ينال من سعادة الله وكرمه.

وتعرض حكاية تاكسى من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً عبر قناة CB، على أن تعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة صباحًا ثم تعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة 12 ظهرًا، كما بعرض على قناة cbc دراما الساعة الحادية عشرة، ثم يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

حكاية "تاكسى" بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلمديا -مها سليم.