شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "البحر من ورائكم" بنادي السينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادى السينما الافريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السبت 7 يناير بسينما الهناجر الساعة السادسة والنصف فيلم "البحر من ورائكم" للمخرج المغربي هشام العسرى.

الفيلم تم عرضه بالدورة الرابعة من مهرجان الأقصر وحصل على جائزة افضل فيلم روائي، وتدور أحداث الفيلم الذي تم تصويره بالأبيض والأسود في إطار سيريالي، حول التقاليد والتعصب والصداقة والروابط الأسرية، من خلال شخصية طارق الذي يفقد أولاده ولا يعبر عن حزنه بذرف الدموع ولكنه يتحول إلى راقص شعبي.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها المخرج السينمائي أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية وبحضور المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

يرأس مهرجان الأقصر شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وهيئة تنشيط السياحة.