شكرا لقرائتكم خبر عن محبو الراحل وحيد حامد يتجمعون في مكانه المفضل ويحيون ذكراه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع اليوم عدد من محبي وتلاميذ الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد في نفس المكان الذي كان يفضله ويجلس فيه لكتابة أعماله ليحيون ذكراه الثانية ويستعيدون ذكرياتهم معه في نفس المكان الذي كان يجمع فيه كل تلامذته وكل محبيه .

وحضر هذا اللقاء كل من : السيناريست والناقدة علا الشافعي ، الناقد طارق الشناوي ، الإذاعي إمام عمر ، الكاتب محمد هاني ، الكاتب الصحفي أسامة سلامة، الصحفي أشرف شرف ، الباحث محمود أبو الفتوح والكاتب إبراهيم منصور .

يتزامن اليوم 2 من يناير مع ذكري رحيل الكاتب الكبير والسيناريست الأبرز وحيد حامد الذى رحل عن عالمنا مخلفاً حالة كبيرة من الحزن بعدما أثر في وجدان الكثيرين بسبب موهبته الكبيرة في عالم الكتابة، والتي كانت انعكاساً لقضايا هامة حفرها بواسطة قلمه وأبطال قصصه الذين خلدوا تلك القصص في أعماله ما بين السينما والدراما.

وحيد حامد والذى رحل عن عالمنا زى النهارده له عملان صنفا ضمن أهم 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وذلك بجانب أعمال أخرى عديدة صنفها الجمهور ضمن الأهم إلا أننا نتعرض في السطور التالية إلى الفيلمين الذين اقتحموا قائمة أهم 100 فيلم.



محبي وتلاميذ وحيد حامد (2)